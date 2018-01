El tuit de Puigdemont a 'los Jordis' que enloquece Twitter: "Si la justicia existiera..."

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha dedicado un escueto y sentido mensaje a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y de Òmnium, encarcelados desde octubre de 2017 por sedición.

Afirma Puigdemont, en un mensaje que en cinco minutos tenía cerca de 300 'me gusta':

Estimados Jordis, si la justicia existiera, estaríais abrazando a la familia y respirando el aire de nuestra tierra, que os echa de menos, os quiere y se mantiene firme, a pesar de todos los envites para romper los barrotes fanáticos que os mantienen presos desde hace 3 meses. ¡Ganaremos!

Estimats Jordis, si la justícia existís, estaríeu abraçant la família i respirant l'aire de la nostra terra, que us enyora, us estima i es manté ferma, malgrat tots els embats, per trencar els barrots fanàtics que us mantenen presos des de fa 3 mesos. Guanyarem! 🎗💛 pic.twitter.com/l7rCHTYdPm — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 16 de enero de 2018

El mensaje de Puigdemont ha generado también decenas de comentarios:

Puigdemont ha participado este martes telemáticamente desde Bruselas en la reunión celebrada en el Parlament por el grupo parlamentario de Junts per Catalunya y presidida por Josep Rull (i), Jordi Turull (2i), Elsa Artadi (c), Lluís Batet (2d) y LLuís Guinó (d), un día antes de que la cámara catalana surgida de las elecciones del 21D celebre su sesión constitutiva y elija la persona que deberá sucederla en el cargo, con el probable aval de Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

