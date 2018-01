El tuit que arrasa que hará que más de uno se lo piense antes de soltar un piropo

Un tuitero, Bastián (@bastimapache), ha publicado un tuit sobre el acoso callejero a las mujeres que va a hacer que más de uno se lo piense dos veces la próxima vez que vaya a soltar un piropo.

El mensaje, que concluye que "ninguna quiere tu piropo", se sustenta en datos facilitados por el Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile.

Afirma lo siguiente:

- Las mujeres empiezan a sufrir acoso callejero a los 14 años. - 97% de los acosadores son hombres. - Las mujeres sienten asco (60%), rabia (53%), miedo (53%) e inseguridad (35%). - 71% consideran traumática su experiencia. ( @ocacchile ) No, amigo. Ninguna quiere tu piropo.

Las palabras de Bastián, que en apenas un par de días ya tienen 36.000 retuits y 50.000 'me gusta', han generado medio millar de comentarios:

Con respeto, creo que a ninguna mujer le desagrada un piropo...pero no faltan los mataos flaites e indecentes, que cagan al resto

Le desagradan solo los piropos del hombre q no les gusta o cae bien. He visto casos q con sólo un disculpa, q hora tienes han vacilado y solo porq el tipo cayo bien. Parece q estas satanizando una frase de halago o cortejo. O como vacilante tu a tu esposa o Novia, o no la tienes?