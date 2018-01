Las autoras de la comparsa sobre La Manada: "La letra de la canción es para cualquier mujer"

En pocos días son conocidas en toda España. Las integrantes de la comparsa del carnaval de Cádiz Las Irrepetibles cantó el pasado jueves una tema dedicado a la víctima de La Manaday arrancó el aplauso de todos los presentes en el Gran Teatro Falla. El vídeo de la actuación ha sido muy difundido por los usuarios de redes sociales, que han alabado la letra de la canción. Hasta Íñigo Errejón ha compartido las imágenes en Twitter.

Las Irrepetibles se han visto desbordadas por la atención mediática que están teniendo estos días. "Estamos alucinando", cuenta a El HuffPost Clara Rojas, directora de la comparsa. "No pensábamos que fuese a tener tanta repercusión", añade.

Fue uno de los miembros de su grupo, compuesto por doce mujeres (cantantes) y seis hombres (acompañamiento), el que escribió la letra de la canción. "Nos gustó a todos porque es algo diferente. Tiene un componente social y le hemos dado un giro", explica Rojas. En la letra, que cantaron en su actuación en la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), no sólo apoyan a la víctima de este acto de violación múltiple, también critican los intentos de culpabilizarla y juzgar su comportamiento después de la agresión.

"Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda.

Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta.

Porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana

un chaleco mono, los labios rojos y una minifalda.

Dejo atrás el uniforme y despertar de madrugada.

Si es por trabajar a nadie le importa

que salga de noche y en falda corta.

Pero si me arreglo para ir de fiesta,

para ir de fiesta soy una golfa.

Dos, me tomé dos copas después del cine,

cena con amigos y luego fuimos a bailar

y no paré de reírme.

No, no soy yo quien merece que me condenen,

me encierren y me vigilen.

Yo se lo firmo si usted lo pide,

no necesita más detectives.

Que aquel día pensaba que me moría

y después de esquivar la cornada de aquella manada,

salgo y celebro cada semana que sigo viva".