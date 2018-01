Las canciones que sonarán en la gala 12 de 'Operación Triunfo'

Ya hay canciones para la próxima gala de Operación Triunfo, la gala de la que saldrán los cinco finalistas y que supondrá la marcha de Ana Guerra o Agoney.

El reparto de temas de este martes ha dejado una sorpresa para los fans de Almaia. La pareja, que ya conquistó al público con su versión de City of Stars, de La La Land, vuelve a cantar a dúo y será otro tema romántico. No puedo dejar de amarte es la traducción del título de la canción de Michael Jackson que interpretarán juntos.

Otra de las sorpresas de la gala 13 es la incorporación de una canción de Vetusta Morla, un tema de "modernos", como diría Noemí Galera. Además se incorpora al repertorio una canción ganadora del Globo de Oro y posiblemente candidata al Oscar: Recuérdame, de la película Coco, que interpretará Miriam.

Estos son el resto de canciones del programa del lunes 22.

Canción grupal - Cuéntame, de Fórmula V (Versión de Miguel Ríos)

Ana Guerra - Habana, de Camila Cabello

Agoney - Where have you been?, de Rihanna

Miriam - Recuérdame, de Carlos Rivera (Coco)

Aitana - Instruction, de Demi Lovato

Amaia - Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara

Alfred - Maldita dulzura, de Vetusta Morla

Alfred y Amaia - I Just Can't Stop Loving You, de Michael Jackson

Miriam y Aitana - Valerie, de Amy Winehouse