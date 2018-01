¿Tienes un doble en un museo? Google Arts te da la respuesta

La aplicación Google Arts & Culture está disponible en el App Store desde hace más de dos años. Nació para proporcionar información sobre museos, corrientes artísticas y autores, y ahora se ha convertido en la app gratuita de entretenimiento más descargada del mundo. ¿El motivo? Una pequeña actualización que la ha convertido en todo un éxito viral.

Desde hace unos días, los usuarios de esta aplicación en Estados Unidos (único país en el que está disponible la actualización) pueden utilizarla para comprobar si tenemos un doble en un museo del mundo. Al hacer un selfie, la app pone en marcha una serie de algoritmos para "traducir" el rostro a un conjunto de formas y proporciones y después lo compara con una base de datos de miles de cuadros.

Prácticamente al instante aparecen resultados organizados por orden de coincidencia. En algunos casos muy acertados, en otros no tanto, pero que siempre consiguen arrancar una sonrisa. Los resultados han animado a miles de personas a compartir estos parecidos razonables en redes sociales, aumentando en pocas horas la popularidad de la aplicación, hasta ahora desconocida para muchos.

Pero Arts & Culture es mucho más que bromas y fotos dignas de meme. Tras la superficie viral se esconde una aplicación con reportajes e información sobre movimientos artísticos y técnicas que sirven de puerta de entrada al mundo del arte.

Proof that I will one day time travel to 19th century Italy? I think so. #GoogleArtspic.twitter.com/3cyuNbuEpX — Jessica Lynn (@JeckisaLynn) 12 de enero de 2018