La banda irlandesa U2 ha anunciado las fechas de su nueva gira eXPERIENCE + iNNOCENCE, en 2018. El grupo dará un único concierto en España y será en Madrid, el 20 de septiembre, en el WiZink Center. Hacía 13 años que U2 no actuaba en la capital. Las entradas saldrán a la venta el 26 de enero a las 10 de la mañana en los puntos de venta habituales.

La gira comenzará el próximo 2 de mayo en Estados Unidos y llegará a Europa el 31 de agosto. La banda visitará, además de Madrid, las ciudades europeas de Colonia, París, Copenhague, Hamburgo, Ámsterdam o Londres.

Las entradas para el concierto de Madrid se pondrán a la venta exclusivamente en las páginas web de Livenation, Doctormusic, y Ticketmaster. Se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por persona. Los usuarios de la web de U2 podrán acceder a una preventa desde el jueves 18 de enero a las 10 de la mañana hasta el sábado 20 de enero a las 5 de la tarde.

Además, los que adquirieron el álbum Songs of Experience mediante reserva anticipada antes del 30 de noviembre de 2017 en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Italia, Irlanda y Holanda, optarán a participar en una preventa que se realizará desde el lunes 22 de enero a las 9 de la mañana hasta el 24 de enero a las 5 de la tarde.

Esta preventa se realizará mediante un código que recibirán por mail y tendrá un límite de dos entradas por persona. Además, estará sujeto a disponibilidad de existencias, ya que la obtención del código no garantiza la compra de la entrada.

Esta gira es la continuación de Songs of Experience, el 14º álbum de estudio de la banda y se plantea como una secuela del tour de 2015 que fue elegido como Mejor concierto del año por The New York Times.

Esta nueva producción de U2 contará con lo último en tecnología, como ya es habitual en los conciertos de la banda y habrá múltiples escenarios.