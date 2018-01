La frase de Amaia sobre tener hijos que provocó esta mirada de Aitana

Operación Triunfo es un concurso de talentos pero tiene también su parte de reality. Los espectadores son también testigos de los ratos de ocio de los concursantes y de todas sus conversaciones. Los residentes en la Academia han abordado todo tipo de temas, más o menos serios, y han hecho confesiones de lo más íntimas, desde sus complejos, sus estrategias para estar a tono al interpretar ciertas canciones o los programas a los que no les hace mucha ilusión ir cuando salgan.

Dos de las finalistas, Amaia y Aitana, han abordado otra compleja cuestión durante una charla en la que imaginaban su futuro: la maternidad.

Aitana, de 18 años, fue quien introdujo el tema a su compañera, de 19.

Aitana: ¿Tú tendrías hijos? Obviamente, ahora no, me refiero...

Amaia: Hombre, ahora no, pero yo sí, no me importaría, aunque sería un poco...

Aitana: Yo es que me veo muy de mayor teniendo hijos porque me veo como muy dependiente para ellos.

Amaia: Buah, es que seguro que se me mueren.