El 2 de mayo de 2017 el diario Marca publicó una portada con motivo del Real Madrid- Atlético de Madrid de Champions que enamoró a muchos.

Los equipos madrileños se enfrentaban por un puesto en la final de la liga de Campeones y Marca destacó el partido con una fotografía de dos niños ataviados con las elásticas de los dos conjuntos.

Ahora, con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Espanyol, el diario Sport ha publicado una portada muy similar a la de Marca.

Las redes sociales se han hecho de la imagen y han comentado que hay un gran parecido entre ambas.

Es un plagio total a la portada de marca de Real Madrid vs Atlético

Avui que tants elogis feu a l'@sport per la seva portada he trobat a faltar la cita a @marca per haver donat la idea. pic.twitter.com/HRTOiPtO6w