Donald Trump ha cumplido su promesa y ha dado a conocer este jueves a los ganadores de sus premios a las 'noticias falsas', organizados, anunciados y promocionados en su Twitter personal.

La web con los ganadores se ha colapsado en menos de cinco minutos desde que el magnate ha publicado el enlace en Twitter.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

El Twitter oficial de Wikileaks ha compartido la web archivada, lo que permite acceder a pesar de estar caída la página. Los resultados no arrojan sorpresas y están liderados por medios de prestigio que se han mostrado críticos con Trump.

Se ceba, en particular, con la CNN, que copa cuatro de los 10 puestos. Le sigue el New York Times, con dos menciones. Entre los elegidos hay cadenas de televisión, periódicos y revistas.

"2017 fue un año de cobertura mediática injusta e incansablemente tendenciosa, llegando a la falsedad. Los estudios han mostrado que más del 90% de la cobertura que los medios hacen del presidente Trump es negativa", se presenta el listado.

Aquí están los ganadores:

"Y por último, pero no por ello menos importante, '¡LA INJERENCIA RUSA!', quizá el mayor engaño perpetrado contra el pueblo estadounidense. ¡No hay injerencia", frase acompañada de este tuit:

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2018

Ahora que se empieza a demostrar que la injerencia rusa es un completo timo y que la única injerencia es entre Hillary Clinyon y el FBI/Rusia, los Medios de Noticias Falsas (los más leídos) y este nuevo libro mentiroso (en referencia a Fire and Fury) tratan de golpear en todos los frentes imaginables. Deberían intentar ganar unas elecciones. ¡Qué triste!

Trump remata sus premios con los diez puntos fuertes de su presidencia, en su opinión, deshaciéndose en halagos hacia sus medidas. Adicionalmente, el magnate ha añadido en Twitter:

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

A pesar de la cobertura corrupta y deshonesta de muchos medios, hay un montón de buenos periodistas a los que respeto y muchas NOTICIAS BUENAS para enorgullecer al pueblo estadounidense.

El presidente de EEUU es famoso por su hipersensibilidad a la crítica de los medios, que han tenido que enfrentarse a censura, insultos, burlas, racismo e incluso ataques de drones.

Y Wikileaks, aunque ha facilitado el acceso a la web, se desmarca de Trump:

Comment: While @WikiLeaks, as a primary source organization with a perfect verification record welcomes debate over "fake news" it should be noted that along with the U.S. establishment press, the Trump administration is a frequent source of false information. #FakeNewsAwards — WikiLeaks (@wikileaks) 18 de enero de 2018