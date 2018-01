Twitter se parte de risa con el nuevo invento de Nintendo

Nintendo se ha estrenado en 2018 con los buenísimos resultados que cosechó en 2017. Después de años en un segundo plano respecto a la Playstation de Sony, la empresa japonesa ha vuelto a la carga con la Nintendo Switch, la única consola de videojuegos portátil y de sobremesa a la vez.

Además de un montón de nuevos lanzamientos para la Switch, Nintendo ha sacado algo que tampoco se ha visto antes: Nintendo Labo, un kit para construir distintas figuras con cartón, insertar los mandos de la consola y adaptar la 'escultura' para jugar con ella como si fueran los 'joy-con'.

El invento, que saldrá a la venta el 20 de abril por 70 euros, incluye formas como un piano, una casa, un pedal o una caña, y la edición especial de 80 euros incluye un traje interactivo de robot que cubre el cuerpo entero.

El precio y la idea del cartón han llenado de memes y quejas Twitter, aunque algunos han destacado que puede ser una forma interesante para que los niños desarrollen su creatividad, habilidad manual y su interés por la ingeniería.

nintendo labo be like

hijo te he tirado a la basura unas cajas de cartón que tenías por tu cuarto