Un machista autoproclamado "chulo porque puedo" indigna con sus comentarios en 'First Dates'

Un invitado en First Dates ha cabreado al público y ha desatado las alarmas de los seguidores del programa en Twitter por sus comentarios machistas y su actitud chulesca.

Para algunos Antonio, un camarero sevillano de 21 años, es simplemente un flipado que se cree mejor que nadie. Abiertamente ha dicho que se cree mejor que su cita, que "no está" a su "altura".

Para otros, presenta características de un maltratador.

Su cita era Sonia, una estudiante gaditana de 21 años también. Lo sorprendente es que ella ya había avisado de que se mosqueaba fácilmente. ¿A quién se le ocurriría emparejarla con un bocazas así?

Sonia se pica con facilidad, así que Antonio tendría que medir bien su chulería si pretende conquistarla #FirstDates536https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/q95VldJXuM — First dates (@firstdates_tv) 17 de enero de 2018

El joven ha empezado mal, diciendo: "Soy un chulo y un creído porque puedo". Después ha dejado claro que busca una chica "potente" para provocar envidia en otros hombres cuando les vean paseando juntos.

Y no contento con eso, también ha dejado claro que se considera muy guapo y que no quiere una chica que no esté a su nivel. No ha bajado el nivel de chulería en toda la cena, y sus comentarios han caído fatal entre la audiencia:

#FirstDates536 Antonio es el ejemplo de lo que hay que huir a toda prisa pic.twitter.com/W96oY97rKh — Marco Valoni (@MarcoValoni) 17 de enero de 2018

Chicas, quereis saber como es un maltratador?

Pues es asi

como este tarado



Egocentrico, narcisista, posiblemente machista, elemental y con un cerebro muy rudimentario.



Tontaco, sin logros ni objetivos,



Buscara destruir lo que sea que destaque en ti



#FirstDates536 — El alto de barba (@El_Tio_alto_ese) 17 de enero de 2018

#FirstDates536 Llegó Antonio el flipao sevillano. Una chica que esté a tu nivel no creo, hace falta ser muy tonta. — FJMR (@FJMR29) 17 de enero de 2018

Antonio tiene algo bueno,

tiene la edad suficiente para que la vida le infle a leches hasta que aprenda.#FirstDates536 — Comăneci (@CosmitoRu) 17 de enero de 2018

Una tía no es un objeto que sacas a pasear para que los otros tíos vean lo macho que eres.



No sé cómo el programa permite estos comentarios. #FirstDates536 — La del tecnológico (@oc_marta) 17 de enero de 2018

Decir q Antonio será mínimo un maltratador psicológico en 5 años es ponerme muy dramática? #FirstDates536 — Isita (@isabelitasinh) 17 de enero de 2018

#FirstDates536 Y el chuloplaya es otro niñato machista que quiere una mujer florero para lucirse y seguir alimentando el ego gigante de chuloplaya que tiene. Una segunda oportunidad para Sonia, anda. Con un tío normal. — Anica Cedi (@AnicaCedillo) 17 de enero de 2018

A mi frases como "que se giren a mirar qué tía tengo" y que "esté a mi nivel" porque "yo me veo más guapo que ella" me dejan anonadada. Aún habrá que aplaudirle la sinceridad #FirstDates536 — Laura Redondo (@LauraRdondo) 17 de enero de 2018

#FirstDates536 "Tendrías una segunda cita con Antonio?"

"Ni de coña"

"Tendrías una segunda cita con Sonia?"

"Ni aunque me paguen".

Joder, qué sorpresa!!! los veía juntos forever!!! 😂😂 — Fernando Abrantes (@fer2365) 17 de enero de 2018

Firmas para una mili para Antonio pero ya!! #FirstDates536 — Anna DlR (@Anadlrc) 17 de enero de 2018

Antonio si quieres que se giren y flipen con "lo que llevas" saca a paseo las neuronas para que se aireen #FirstDates536 — Martell (@AlbertoGFG) 17 de enero de 2018

Antonio vende en Wallapop su cerebro seminuevo por falta de uso.

#FirstDates536 — Comăneci (@CosmitoRu) 17 de enero de 2018

#FirstDates536 Pedir un chico maduro y q te traigan a Antonio 🙄🙄🙄 — Esther Pyscore (@pyscore) 17 de enero de 2018

Antonio ha pagado la cena para dejar claro quién es el más chulo xddd



Tremendo gilipollas#firstdates536 — FelkySale del hiatus (@felky_fab) 17 de enero de 2018

#FirstDates536 De nuevo apología del machismo en First Dates. Aparece un chico de 21_años diciendo que quiere una tía que la pasee por la calle y los demás se vuelvan y le tengan envidia por lo guapa que es. Es decir, la típica mujer objeto o florero.

Vergüenza! — Ana Pitusilla (@AnaPitusilla) 17 de enero de 2018

Antonio en su tiempo libre se dedica a aprender a contar con los dedos y a caminar y no cagarse encima #FirstDates536 — Bandini (@Olgasoyyo) 17 de enero de 2018

¿Las demás personas de Morón que hayan visto #FirstDates536 hoy tenéis tanta vergüenza como yo? Podéis opinar sois muy libres, de hecho, os animo a salir de WhatsApp y hacerlo público. — Marta Cabeza (@MartaCabeza98) 17 de enero de 2018

Antonio se cree Brad Pitt y no llega ni a Farruquito. #FirstDates536 — Clex (@clex05) 17 de enero de 2018

#firstdates536



Y qué falta de un alpargatazo en toda la encía tienes, Antonio... — Amadeus (@Valandyl) 17 de enero de 2018

La cita ha acabado como era de esperar: con hachazos por ambas partes. "No tendría una segunda cita ni aunque me paguen" y "ni de coña", se ha llegado a oír. Está claro que esta combinación de nombres no sale bien...