Alfred y Amaia protagonizaron este miércoles uno de los momentos más románticos y comentados del día. Los concursantes de Operación Triunfo 2017 estaban ensayando el tema que cantarán juntos en la gala 12, I Just Can't Stop Loving You, de Michael Jackson y el final dejó a todos sin palabras.

Los triunfitos cantaron su tema mientras se apagan las luces de la Academia y terminaron la actuación con un beso en la oscuridad.

Tras sorprender a la audiencia con su interpretación de City of Stars, los triunfitos cantarán juntos por última vez en la próxima gala.

Este momento ha sido muy aplaudido y compartido en redes sociales. Alfred y Amaia se han convertido en dos de los concursante favoritos del público y máximos aspirantes a ganar el programa.

Cierre de #OTDirecto17E con Alfred y Amaia gracias a Xavi + comentario = Mejor final de OT 24h. 😍😍 pic.twitter.com/lmBNmbhAk0 — Pandabox🐼✨✨ (@PandaboxW) 17 de enero de 2018

Me siento bendecida — Andrea Compton (@andreacompton) 17 de enero de 2018

Oye, pues me gusta estéticamente la idea de que canten con un solo micro que se vayan compartiendo el uno frente al otro. Es una forma de potenciar la química como tocar juntos el piano. No sé si será inviable o no en cuanto a sonido, pero ahí dejó la propuesta @vickygom3z 😂 — vivopoyeya (@vivopoyeya) 17 de enero de 2018

Por favoooooooooor!!!!!!!!!!!!!!!!!!! De esta no resucito!!!!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 de verdad quiero y deseo q puedan seguir juntos x siempre!!!! — Melissa Rodas Risso (@MelissaRodas) 17 de enero de 2018

Creo que el trabajo de interpretación ya esta hecho javas @soyambrossi@javviercalvo 😍✨ — x1016 (@lasesesty) 17 de enero de 2018

transmiten tanto estos dos chicos. No se si será a propósito o no. Lo que si se es que lo hacen muy bien con mucha música y luz. No sabemos si seguirán con su relación al finalizar OT pero lo importante es el gran sabor de boca que nos dejan. Viva #Almaia — DonMar (@DonMariachis) 17 de enero de 2018

si, que lindos por fios — 🎺🎹 Pepito de Almaia 🍯🦁 (@PepitoStilinski) 17 de enero de 2018