Así hablaba Dolores O'Riordan sobre la muerte en 2014

La cantante Dolores O'Riordan falleció inesperadamente este lunes 15 de enero a los 46 años. Tras su muerte, se ha recuperado una entrevista publicada por el diario irlandés Independenten diciembre de 2014, en la que la artista hablaba sobre la muerte y sobre la posibilidad de que no llegase a los 50 años.

También durante ese año, O'Riordan confesó que fue diagnosticada de trastorno bipolar y que acabó ante el juez por una supuesta agresión a una azafata durante un vuelo procedente de Nueva York. Algo que le llevó a pagar 6.000 euros para evitar la cárcel. Un diagnóstico que se sumó a la anorexia y depresión que le acompañaron toda su vida.

En la entrevista de Independent, la periodista le preguntó a O'Riordan si no creía que deberían ver a alguien, refiriéndose a un psicólogo para tratar sus problemas. La artista respondió: "Claro, soy una consejera. ¿No estoy asesorando al mundo? ¿No lo hago después de sanar a miles de millones de personas en todo el mundo? Hablo conmigo misma. Me hablo a mí misma en el espejo".

Ante la pregunta de la periodista de qué es lo que se diría a ella misma, dijo: "Esto no es tu culpa. Y te amo. Sé amable contigo mismo y relájate. Porque no voy a vivir tanto. Tengo 43. Si llego a los 50, seré feliz. Es decir, la gente te mira y ve un producto. No ven un alma, sino un agujero vacío".

La periodista cuenta en la introducción de la pieza el cambio que sufrió la artista durante ese año y que debido a su marcado carácter religioso "había conseguido salvar su alma". También recuerda la última vez que se reunió con la compositora y vocalista de The Cramberries, y que entonces "era incapaz de mantener una conversación con ella".