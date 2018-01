Cómo Ellen Pompeo logró ganar 20 millones por temporada pese al sexismo de Hollywood

Cuando Ellen Pompeo habla de dinero en Hollywood, se hace valer. La actriz protagonista de la serie Anatomía de Grey se ha sincerado sobre su sueldo y sobre la forma por la que consiguió un contrato de 20 millones de dólares (16,4 millones de euros) por temporada, convirtiéndose así en la actriz mejor pagada del mundo en 2018 (pese al sexismo reinante en Hollywood). Tomad nota.

"Ahora tengo 48 años y por fin he llegado a un punto en el que me siento cómoda para pedir lo que me merezco, algo que sólo viene con la edad", explica Pompeo en una entrevista para The Hollywood Reporter. La intérprete encarna desde hace 14 años a Meredith Grey en la serie de Shonda Rhimes y ha anunciado recientemente que ha firmado dos temporadas por 575.000 dólares por episodio (472.400 euros). Todo ello acompañado de una prima y de los intereses, es decir, más de 20 millones de dólares por temporada en total.

La actriz reconoce que este cambio se debe, en parte, a la directora, Shonda Rhimes, pero sobre todo a sí misma. Por lo que cuenta, se trata principalmente de una cuestión de audacia y confianza en sí misma:

"Lo que ocurrió es que fui a ver a Shonda y le dije: 'Si vas a irte a Netflix y quiere cancelar la serie, vale. Pero si quieres que continúe, necesito un incentivo. Necesito sentirme empoderada y sentirme dueña de esta serie'. Y ella contestó: 'Claro que quiero que la serie siga. Es la nave nodriza. Así que vamos encontrar la forma de hacerte feliz. ¿Qué quieres?".

"La serie seguirá todo lo que Ellen quiera", declaró por su parte a Hollywood Reporter Shonda Rhimes, creadora, además, de grandes producciones televisivas como Scandal y Cómo defender a un asesino.

La actriz explica, sin embargo, que no le resultó fácil exigir esa subida de salario. "Quizás es por mi educación católica irlandesa, pero no quería que me vieran como demasiado codiciosa. O quizás es que ese es nuestro problema como mujeres; un tío no habría tenido problema en pedir 600.000 dólares por episodio. Nosotras, como mujeres, pensamos: 'Ay, ¿de verdad que puedo pedir eso?".

Pero hubo un momento en el que la CAA (Creative Artists Agency) publicó una lista de estadísticas, según la cual Anatomía de Grey había hecho ganar a Disney más de 3.000 millones de dólares (3.465 millones de euros). Y ese fue el punto de inflexión para Pompeo, madre de tres hijos. "Cuando tu rostro y tu voz han sido parte de algo que ha generado 3.000 millones de dólares para una de las grandes empresas del mundo, empiezas a decirte: 'Vale, quizás me merezco una parte del pastel".

"Para mí, la salida de Patrick fue un momento decisivo a la hora de llegar a un trato. Los productores siempre podían usarlo como palanca contra mí -'No te necesitamos, tenemos a Patrick'-, cosa que hicieron durante años. [...] En un momento dado, pedí 5.000 dólares más que él sólo por principios, porque la serie se llama 'Anatomía de Grey' y yo interpreto a Meredith Grey. Pero ellos no aceptaron. Podría haberme ido. Pero es mi espectáculo, soy número uno. Estoy segura de que he sentido lo que muchas actrices sienten: ¿Por qué tendría que abandonar una gran aventura a causa de un tío?".

Así que cogió el toro por los cuernos y pidió lo que sentía como un derecho.

Ellen Pompeo forma parte de las actrices que quieren participar en el cambio de Hollywood y, según ella, debe comenzar por la igualdad entre hombres y mujeres. "Si queremos hablar de cambio, la igualdad debe ser parte de ello", sostiene.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano