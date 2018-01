El príncipe Guillermo ha cambiado su look. El miembro de la familia real británica, de 35 años, ha decidido raparse la cabeza. Aunque a muchos les ha chocado esta nueva apariencia, otros la han recibido sin mucha sorpresa ante la incipiente calvicie del duque de Cambridge.

Guillermo de Cambridge ha hecho su primera aparición pública con la cabeza (casi) rasurada este jueves mientras visitaba un hospital infantil con motivo de la presentación de un programa que ayuda a los veteranos de guerra a reinsertarse en la vida civil.

El duque de Cambridge durante la visita al hospital en la presentación del programa de veteranos.

El fotógrafo del periódico británico Standard, Elliot Wagland, ha compartido en su cuenta de Twitter algunas imágenes de la nueva apariencia del miembro de la familia real.

The Duke of Cambridge has shaved his head pic.twitter.com/18VzItLYvP — Elliot Wagland (@elliotwagland) 18 de enero de 2018

Las reacciones de los usuarios de esta red social no se han hecho esperar. Desde sugerir nuevos cambios de look y parecidos, a opinar si se ha cortado demasiado o demasiado poco.

¡Por fin, joder!

Step 2: grow a goatee — Matt Allison (@TheTechLobbyist) 18 de enero de 2018

Paso 2: dejarse perilla.

A closer shave might be more appealing. — Brain Frank 🏳️‍🌈 (@bjfunk) 18 de enero de 2018

Quizás un afeitado más apurado sea más llamativo.

Somehow he looks worse. — Sonia Murphy (@Sonia_Murphy) 18 de enero de 2018

De algún modo, está peor.

He looks a lot like Prince Edward. The new look suits him. — Janey Brooke (@jan_fifi) 18 de enero de 2018

Se parece al príncipe Eduardo. El nuevo 'look' le favorece.

Was there anything on the top to begin with? — Royal Realness (@Royal_Realness) 18 de enero de 2018

Se ha rapado demasiado la parte de arriba.

¿Había algo que cortar ahí?