Estupefacción tras recibir el ¿piropo? más repugnante de la historia de 'First Dates'

Repugnante. Así se podría calificar el momento protagonizado por Adolfo, un "artista variado" de Benidorm de 61 años, quien le soltó el peor ¿piropo? de la historia de First Dates a Adriana, una "señora" de 59 años de Barcelona.

La cita entre Adolfo y Adriana fue rara. Probablemente fue de las más extrañas que se han vivido en el programa de Cuatro. Y en este contexto se enmarcó el comentario más baboso que se recuerda en un espacio televisivo en el que, no nos engañemos, competencia en cuanto a comentarios extraños no falta.

"Qué escote más sexi te has puesto, ¿eh? Porque estamos en televisión, si estuviéramos en un sitio privado me enseñarías una, por lo menos", le soltó, ni corto ni perezoso Adolfo a una Adriana que no sabía dónde meterse. Su cara era un auténtico poema.

"Nooooo. Esas cosas en privado... jamás", acertó a decir, antes de reconocer ante la cámara que el comentario "está fuera de lugar... totalmente. Esas cosas no se dicen, a una señora, no".

"¿Qué te gusta hacer en sexo?", continuó Adolfo, ante la creciente incomodidad de la mujer, quien sentenció: "En privado. Soy en ese aspecto muy vergonzosa muy... no sé".

No coincidir en algo tan importante como la convivencia suele acabar siempre de la misma manera #FirstDates536https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/3aZ3vNDsdE — First dates (@firstdates_tv) 17 de enero de 2018

La sentencia final no se salió de lo previsible: "No tendría una segunda cita con Adolfo porque él quiere una pareja estable para compartir un montón de cosas y yo no quiero", argumentó Adriana.

Adolfo también fue tajante: "No, porque quiero algo más de estabilidad y hay una distancia bastante incómoda para vernos más a menudo".

