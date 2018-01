La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, estuvo en Els Matins, de TV3, y protagonizó un momento de tensión con Pere Bosch.

El presentador quiso saber por qué los miembros del partido naranja no habían cantado El Segadors, el himno de Cataluña, durante la formación de la Mesa del Parlament de Cataluña. La pregunta cambió el semblante de Arrimadas, que respondió: "No sé si cantaron o no...".

"No he revisado todos, pero la mayoría no lo hizo", replicó Bosch. "La verdad es que poner en la televisión pública a gente que revise quién canta y quién no me da un poco de miedo", respondió Arrimadas.

"No se lo tome así, no es una caza de brujas", le dijo el periodista.

"Creo que tenemos que ser libres, dentro del respeto, porque nosotros respetamos el himno de Cataluña, el de España y cualquier himno... Nosotros no pitamos ni faltamos al respeto como hacen otros. Pero después está la libertad de cantar o no cantar. A mí me da un poco de repelús pensar que hay que controlar quién canta...", respondió Arrimadas.

"No hay segundas intenciones más allá de la pregunta", volvió a responder Pere Bosch.