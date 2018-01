El escritor Juan Gómez-Jurado ha publicado en su cuenta de Twitter —en la que tiene más de 416.000 seguidores— una captura de pantalla de un comentario que un usuario dejó en YouTube.

Gómez-Jurado presenta junto con Arturo González-Campos el programa Cinemascopazo, en el que se proyecta una película con público y ambos la comentan con un invitado. Por el show ha pasado Arturo Pérez-Reverte, Alberto Chicote, Dani Rovira, Raquel Martos, Espido Freire y un sinfín de personajes reconocidos.

En el canal de YouTube de Cinemascopazo, Gómez-Jurado escribió: "¡Qué bien lo pasemos! ¡Gracias por verlo y por compartirlo!", lo que un usuario respondió con el siguiente texto:

"La verdad, no te conozco, no sé quién eres y no me gusta juzgar a alguien hasta no conocerlo pero la puta arrogancia que demuestras es brutal. Caes muy mal y no quiero ofenderte. Lo que me gustaría lograr es que mirases el comentario. Te crees la última Coca-Cola del desierto. Así tengas millones, eres arrogante, no eres más que una mierda que caes mal y qué gusto me da que te hicieran 'bullying' en la infancia. Lo lamentable es que eso te subió los aires de grandeza que no posees. No cabe duda de que la clase de 'escritores' (Risto) como tú, se creen algo que no son. Cuando llegues a ser humilde y dejes de creerte importante y sabelotodo serás un verdadero pensador"