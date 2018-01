La fama Operación Triunfo 2017 ha pillado por sorpresa y muchas cadenas se están subiendo al carro hablando de los concursantes que ahora están triunfando en TVE.

Hace unos días, desde Telecinco se hicieron eco del paso de Amaia por Cántame una canción y ahora, en Sálvame han querido recordar el paso de Alfred por La Voz.

"Hay un concursante que está triunfando y que tiene muchísimos fans, como la persona con la que está, que es Amaia, y los dos aparecieron en Telecinco. Ayer veíamos a Amaia muy pequeñita y hoy vemos a Alfred que, curiosamente, no lo quiso ningún coach de La Voz", aseguró Carlota Corredera en el programa de este miércoles sin mencionar en ningún momento a Operación Triunfo.

Alfred estuvo en el talent musical y ni Alejandro Sanz, Malú, Manuel Carrasco y Melendi se dieron la vuelta. "Hay momentos en los que todos le hubiésemos dado al botón pero hay otros que nos despistan. Tienes unos graves preciosos y un vibrato muy bonito. Yo te animo a que sigas en la música", le dijo Alejandro Sanz.

"Con la edad que tienes, tienes un nivel buenísimo y creo que con los años vas a seguir creciendo muchísimo", aseguró Manuel Carrasco.

El que más dio en el clavo fue Melendi, que dijo: "Tienes lo más difícil de tener, que es la personalidad, así que sigue dándole que esto es un aprendizaje constante, ya lo sabes".

Una vez concluido el vídeo Kiko Hernández dijo: "Hace un año y medio cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta pero ni para decirle buenas tardes".

Estos comentarios han generado multitud de críticas en redes sociales y los seguidores de OT han cargado contra el programa de Telecinco.

Hay una cadena de televisión (Telecinco) y un programa de televisión Sálvame que se ríen porque Alfred no pasó las audiciones a ciegas de La Voz mientras él un chaval de 20 años está encerrado y no puede decir nada ni defenderse. Lamentable. #OTDirecto18E pic.twitter.com/dWt4uh67b4

Querido Telecinco: Alardeando de que Alfred no entró a La Voz, ni dejáis mal a OT ni dejáis mal a Alfred: dejáis mal a vuestro propio talent. #OTDIRECTO17E

Telecinco burlándose de que Alfred no entró en "La Voz" y aprovechándose de concursantes de OT como Cepeda y Amaia diciendo que su "debut" fue en su cadena. Venga hasta luego Pedrito el patetismo a nivel máximo. #OTDirecto17E pic.twitter.com/67LkQJ1qxb

Todo empezó con Telecinco burlándose de OT Siguió con Telecinco hablando de Cepeda Continuó con Telecinco nombrando a Amaia en Sálvame Y sigue con Telecinco nombrando a Alfred en Sálvame Vuestra ridiculez no tiene límites @telecincoes

En Telecinco se han reído de Alfred por no entrar en La Voz? Pero quien quiere entrar en La Voz después del fenómeno OT? Le mando un beso a la ganadora de La Voz, quien quiera que sea

A veces, el destino te echa una mano. El día que no entró en la voz, lo hizo con Alfred. Hoy, podemos disfrutarlo. Telecinco, juega con fuego y no debería permitírselo. Se cargaron GH y acabarán cargándose la voz. La audiencia la forman personas, que odian comentarios hirientes

Los de Salvame desprestigiando e infravalorando a Alfred JAJAJA, como me alegro de que no pasara las audiciones de la voz, y que ahora esté TRIUNFANDO EN OPERACIÓN TRIUNFO, COMO PICA EHHH TELECINCO #OTDirecto17E

Madre mía, ¿cómo se atreven a desprestigiar a Alfred, Rey del Universo? Lamentable... Aunque él no se haya dado a conocer en Telecinco, no significa que no tenga un gran talento y que tengan derecho a desprestigiarlo. #OTDirecto18Epic.twitter.com/Dl8lgNDcp8