La actriz porno Stormy Daniels aseguró en 2011 que tuvo sexo "genérico, de libro de texto" con Trump

Sexo "genérico, de libro de texto". Así describió la actriz porno Stephanie Clifford un encuentro íntimo que mantuvo con Donald Trump, según una entrevista realizada a la actriz en 2011 que ha publicado recientemente la revista In Touch. La semana pasada el Wall Street Journal publicó que Trump pagó 130.000 dólares a la actriz durante la campaña electoral para que no hablase en público de este encuentro sexual.

Clifford, conocida en la industria del cine para adultos como Stormy Daniels, ha negado haber tenido sexo con el presidente de Estados Unidos, tal y como sostiene el Wall Street Journal. Sin embargo, en la entrevista sacada a la luz por In Touch, la actriz explica que en 2006 estuvo con Trump en la suite de un hotel. Esta historia fue confirmada por un amigo cercano de Clifford llamado Randy Spears, así como por su exmarido Mike Moz. Además, la revista explica que la actriz pasó una prueba de polígrafo durante la entrevista.

