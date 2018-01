First Dates ha sorprendido a su audiencia, y no para bien, con un programa en el que al menos tres parejas tenían menos de 30 años. En concreto, una formada por una chica de 18 años y un chico de 19 que hablaban como resabiados.

Fran se confiesa intenso y romántico, así que Laia podría recordar esta cita forever and ever #FirstDates537 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/MCOpoE4PLA

Aunque tenían mucho en común (pocos estudios, malas relaciones pasadas, romanticismo intenso y una edad muy parecida) y han decidido tener una segunda cita, en Twitter se han escandalizado por su edad y las cosas que decían, y lo que éstas dan a conocer de su generación.

Los fans del programa han animado a ambos a disfrutar de la vida y no perder el tiempo en espacios así ni en obsesionarse con el amor.

#FirstDates537 nunca he entendido eso de que con 18 años estéis como tope rallados y con mucho mal de amores en plan bah he sufrido en un montón illo no creo en el amor, lo dejaré en manos de mediaset.

Tenéis 18 años. No 38.