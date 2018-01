Roban el abrigo a un reportero durante una conexión para 'Madrid Directo'

"Lo mío sí que es un Blue Monday de los de verdad", reconoció entre risas este lunes el reportero de Madrid Directo (Telemadrid) Rafa Rodrigo en una de sus conexiones en directo con Inmaculada Galván y Emilio Pineda. El periodista, que se encontraba en Barajas para informar sobre la nueva política de equipajes de Ryanair, volvió a conectar con sus compañeros para contar lo que le acababa de suceder en el aeropuerto.

"Hace unos minutos estábamos precisamente aquí, en esta cola para grabar a pasajeros. He dejado mi chaqueta aquí, junto a una señora que le he pedido si, por favor, le podía echar un ojo", relató mostrando una zona de asientos. "Cuando he terminado la conexión, que ha durado 30 segundos, pues no hay chaqueta... que me he quedado sin cazadora. Me la han robado", añadió.

Para todos los que me preguntáis por privado "La Historia del Abrigo 🧥Robado en Barajas"... os dejo la conexión en directo con @inmagalvano y @EmilioPineda_ y lo que ocurrió para @MadridDirecto@telemadrid Gracias por el vídeo @MaspiTV 😉 pic.twitter.com/dsJQaZ9KuV — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) 17 de enero de 2018

Según señaló Rodrigo, las cámaras de seguridad no lo registraron porque, debido a unas obras de Aena, estaban cubiertas por unos paneles. Afortunadamente, el reportero no llevaba ni su documentación ni dinero en el abrigo. Inmaculada Galván aprovechó lo sucedido a su compañero para aconsejar a los espectadores que tengan cuidado en el aeropuerto.

Desde la cuenta de Twitter del programa se hizo un llamamiento para ver si se lograba encontrar la prenda.

Se busca la chaqueta de @RafaRodrigoZ . 🧥 Quien se encuentre con una prenda abandonada en el Aeropuerto de Barajas, que nos escriba al 682500200 .#MadridDirecto83 — Madrid Directo (@MadridDirecto) 15 de enero de 2018

El reportero también recibió la solidaridad de algunos tuiteros, que llegaron a crear el hashtag #unabrigoparaRafa.

#MadridDirecto83 que vergüenza de gente, robarle un abrigo al pobre reportero que estaba haciendo su trabajo. Me parece muy triste #unabrigoparaRafa, maravilloso trabajo ha hecho este reportero, no solo hoy, sino día tras día. — Jennifer| (@Leenasdream) 15 de enero de 2018