11 frases memorables de Winston Churchill

El político y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, vuelve a estar de actualidad. Cinematográficamente hablando.

Esta vez es el estreno de la película de Joe Wright, El instante más oscuro, el que lo pone en primera línea. La cinta que narra uno de los momentos decisivos del dirigente británico durante la Segunda Guerra Mundial. Ante el avance de los nazis por Europa, Churchill deberá decidir si firmar un acuerdo con Alemania o seguir luchando por la liberación de Europa.

La interpretación de Gary Oldman en la cinta le ha llevado a alzarse con el Globo de Oro a Mejor Actor. Del político al que da vida, todo el mundo recuerda su icónica frase "sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor" en su discurso en la Cámara de los Comunes, pero el coraje del líder británico y su papel fundamental en este periodo histórico, dejaron otras muchas frases para el recuerdo.

Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa"

A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada"