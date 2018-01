Tirando de la manta. El exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, ha apuntado directamente al ex número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y ha confesado que el popular, ante la falta de dinero del partido, le pidió que facturara las deudas del PP con Orange Market a través del pago de empresarios.

Crespo declara en la Audiencia Nacional dentro del juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel. En su intervención ha decidido ir más allá de lo que había dicho hasta el momento y reconocer que el Partido Popular valenciano pagó en negro a la trama y se integró ese dinero en la caja B de Francisco Correa. La otra parte de la deuda 'popular' con Orange Market la abonaban empresarios.

Ha señalado que Costa no habló de nombres concretos de personas pero sí el método de que la deuda del PP la pagaran empresarios. Crespo ha dicho que no le gustaba el modelo planteado por Costa, pero el ex número dos de Camps le dijo que no había otra solución: "O hacerlo así o no cobrar".

Cuando salió de la reunión, ha relatado Crespo, llamó a Correa. Aceptaron hacerlo así porque la empresa podía enfrentarse a un concurso de acreedores y el cierre de la misma.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Crespo ha aseverado que trabajos realizados para el PP valenciano se cobraron en efectivo y no se declararon, acabando casi en la "práctica totalidad" a la "llamada caja B del señor Correa".

Y ha reconocido en este sentido que una parte de la facturación del trabajado realizado para el PP fue pagado a través de empresarios -que declararon este martes en la Audiencia Nacional-. "Estoy seguro de que el señor Costa no pagaba porque no quería, sino porque no podía", ha enfatizado.

El exsecretario de Organización del PP de Galicia y 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' declaran viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia datos relevantes sobre la financiación ilegal del PP valenciano liderado por Francisco Camps buscando una rebaja de su pena.

Las defensas de estos dos responsables de la trama Gürtel se reunieron este jueves con la Fiscalía Anticorrupción para tratar este cambio de estrategia. No obstante, el encuentro concluyó sin ningún pacto, ya que el Ministerio Público prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuyen los años de prisión que piden para ellos, han precisado las mismas fuentes.

El primero en empezar a declarar ha sido Crespo a las diez de la mañana, contestando a preguntas sobre el funcionamiento de Orange Market. "Nuestro jefe, el de todos, era el señor Correa", ha subrayado.

LA FISCALÍA PIDE 22 AÑOS DE CÁRCEL PARA CRESPO Y 27 PARA 'EL BIGOTES'

Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para 'El Bigotes' por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y varios contra la Hacienda Pública.

Este pasado miércoles era el día previsto para que Crespo y 'El Bigotes' declarasen en el juicio, que comenzó este lunes, por la presunta caja 'b' de los 'populares' valencianos en relación a los actos de campaña que Orange Market organizó en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 y otros eventos.

La declaración del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que de acuerdo a su intención de colaborar con la justicia en busca también de una rebaja de la pena solicitada por los fiscales -22 años de prisión por los mismos delitos que Crespo y Pérez-, reveló que la formación política regional les indicaba a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si "querían cobrar".

CORREA APUNTÓ DIRECTAMENTE A RICARDO COSTA

Asimismo, indicó que los que pagaron fueron los empresarios que han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. De hecho, apuntó directamente hacia al 'número dos' de Camps -quien tendrá que comparecer como testigo-, Ricardo Costa, quién se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y otro de falsedad documental.

Según explicó Correa, se enteró de esta exigencia por Pablo Crespo, que era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel y el que se reunía con Costa para concretar estos detalles. Añadió que su mano derecha se enfadó al conocer las indicaciones porque su "actividad anterior era político" y sabía el "problema" que esto podía conllevar.

Ante esta situación, los abogados de Crespo y Pérez, Miguel Durán y José Javier Vasallo, respectivamente, solicitaron al juez la suspensión de la vista oral durante 48 horas. Durán añadió -y a lo que se adhirió su colega-, en respuesta a las preguntas del magistrado-- que "aportarían elementos o hechos relevantes" para la causa.

MÁS DE LA MITAD DE LOS ACUSADOS HA CONFESADO

Si finalmente Crespo y Pérez hacen una confesión sobre cuál fue el procedimiento utilizado por el PP valenciano para pagar los actos que contrató con Orange Market, se sumarían a los acusados que ya han afirmado que el PP de la Comunitat Valenciana se financió de forma ilegal.

De las 19 personas que se sientan en el banquillo, ya han reconocido los hechos que Anticorrupción considera delictivos 10 de ellos, entre los que se encuentran Correa; Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Valencianas Juan Cotino y otros ocho empresarios.

Además, sería la primera vez que los líderes de la Gürtel señalan directamente la responsabilidad en la trama de un alto cargo del PP. Correa, Crespo y 'El Bigotes' se encuentran en prisión por amañar los contratos públicos para el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.

El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.