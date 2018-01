Hay conversaciones que no acaban como uno espera, pero lo que han vivido Armando y Lucía han en First Dates es otra liga. El músico, guitarrista de la mítica banda Barón Rojo y la conductora han empezado hablando de si les gustaba salir por la noche y han terminado teniendo una de las conversaciones con mayor carga sexual de la historia del programa de citas de Cuatro.

"A mí no te creas que me gusta mucho salir", ha comenzado a decir Armando cuando el primer plato ya estaba sobre la mesa. "No te digo que haya que estar todo el día atado a la mesa, eso tampoco", ha añadido. Lucía ha contestado entonces con una frase que ha transformado por completo una conversación hasta ese momento intrascendente.

"¿Atado a la mesa o a la cama?", le ha espetado. "A la cama, mejor a la cama", ha replicado Armando, en la creencia errónea de que Lucía le estaba corrigiendo por haber pronunciado mal la frase hecha. Pero no iban por ahí las intenciones de la mujer. "¿Te gusta estar atado?", le ha inquirido. Y, por si quedaba alguna duda, ha añadido: "En el terreno sexual, digo".

Ante la estupefacción inicial de Armando, Lucía se ha explicado más: "Es que a mí me gusta eso en el terreno sexual, de vez en cuando. La dominación. ¿A ti qué te parece?". El guitarrista se ha repuesto y le ha preguntado: "¿Te gusta sumisa?". La respuesta de ella no ha dejado lugar a dudas: "No, sumisa no". Y Armando se ha confesado: "Sí, la verdad es que ese papel me viene bien a mí".