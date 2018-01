El tiempo pasa a todos por igual, o eso creemos. Hay famosos para los que parece que no pasan los años, ejemplo de ello es Sara Carbonero. En cuya última fotografía publicada en Instagram, aparece prácticamente igual que ahora. Según la periodista, la imagen data de 1998 cuando tenía 14 años. Sin embargo, si no fuese por su look, podría haberse hecho anteayer.

La fotografía de Carbonero, responde a otra subida por su marido, el portero del Oporto C.F, Iker Casillas, en la que aparecía en una de sus primeras sesiones fotográficas fuera del mundo del fútbol. En la imagen añadía un "¿os agrada?", al que la periodista hacía referencia también en su pie de foto.

Esta no es la única ocasión en la que Carbonero ha utilizado esta red social para compartir sus fotografías de infancia y adolescencia. De hecho, el pasado 7 de diciembre compartió una imagen de 1987 en la que aparecía junto a un tocadiscos.

Aunque la periodista ya había compartido muchas imágenes antes, todas de la década de los 80, donde se puede ver su parecido con la actualidad.

También ha utilizado Instagram y sus imágenes de infancia para felicitar a su mejor amiga, publicar los recuerdos con su familia, recordar el Día de Reyes o felicitar a su madre por el Día de la madre.