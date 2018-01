Lo que muchos han comentado al ver la última foto de la Guardia Civil en Instagram

La Guardia Civil ha llamado la atención de muchos usuarios de Instagram con una de sus últimas publicaciones.

En concreto, con la imagen que publicó la Benemérita el jueves por la noche, en la que podíamos ver a un agente vestido con el uniforme y mirando a la cámara.

A la imagen le acompaña el siguiente mensaje: "Ayudar a los demás no es una elección, es una vocación".

Nada raro si no fuera por la evidente belleza del guardia civil, que ha dejado a más de uno y de una boquiabiertos.

Y claro, muchos han hecho el mismo comentario:

que me detenga que soy una mentirosa malvada y peligrosa y no me pueden controlar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajaja que me meoooo

alejandraaagy