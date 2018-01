Sí desde Bruselas pero no desde la prisión. El expresident de la Generalitat y cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no renuncia a ser investido presidente de la Generalitat y defiende así que puede gobernar desde Bruselas: "Seguro que no podría hacerlo desde la prisión".

"En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Sin desvelar las fórmulas que negocian con ERC para poder ser investido en el Parlament, ha reivindicado que los catalanes votaron en las elecciones del 21 de diciembre por la restitución del Govern, y que si su posible nombramiento como presidente de la Generalitat no lo reconoce el rey "el problema lo tiene el rey'".

Puigdemont ha subrayado que el supuesto por el que renunciaría a ser candidato a la Presidencia es que "la mayoría del Parlamento de Cataluña me retirada la autoridad que me dio en la investidura -de 2015- por la que soy presidente, porque el Parlament me ha escogido y ningún parlamento me ha retirado la confianza, que es quien lo tiene que hacer".

Y así, en un mensaje a ERC, ha indicado que el "plan de la restitución" de las instituciones catalanas tras el 155 "sólo es uno'"y en él "estamos comprometido todos los de la mayoría" independentista del Parlament, ya que es "lo que acordamos".