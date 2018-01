Una revista le cambia por error la pareja a Enrique Iglesias

¿Alguna vez confundirías a Anna Kendrick con Anna Kournikova? Una, tenista, rubia y rusa. La otra, actriz, pelirroja y estadounidense. Parece impensable, pero la versión estadounidense de Glamourlo ha hecho. Y no, no por su parecido físico, sino por el parecido de sus nombres.

A la izquierda, Anna Kendrick. A la derecha, Anna Kournikova.

La revista publicó las fotografías de los mellizos de la tenista y el cantante Enrique Iglesias nacidos esta semana, pero la imagen no era precisamente la de la deportista rusa, sino la de Anna Kendrick. La actriz de Dando la nota se percató del error en la noticia compartida en Yahoo y no pudo evitar bromear al respecto en Twitter.

Dear Yahoo: how do I get to this timeline where I've slept with Enrique Iqlesias please and thank you. pic.twitter.com/4mmA2i7dse — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 17 de enero de 2018

Querido Yahoo: Por favor, cómo consigo saber dónde me he acostado con Enrique Iglesias. Gracias.

De hecho, la actriz siguió con las bromas, comentando que el parecido físico entre ambas es prácticamente inexistente.

I realize the confusion probably came from the two Anna K names, but she's a tall blonde athlete and I'm - oh, oh - do they think I'm the baby? — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 17 de enero de 2018

Entiendo que la confusión se debe a que los dos nombres son Anna K, pero ella es una deportista alta y rubia y yo...Oh, espera, ¿piensan que soy el bebé?

Los fans de la actriz han seguido con la broma, incluso han llegado a imaginar otras posibles confusiones con su nombre e incluso han hecho montajes con la cara de Kendrick.

Wait until you fall into the Anna Karenina timeline — Scott Smith (@SmithSsmith03) 17 de enero de 2018

Espera a que te confundan con Anna Karenina.

You should have seen their piece on Anna Karenina... — Collin Murr (@CollinMurr) 17 de enero de 2018

Tendrías que haber visto su pieza sobre Anna Karenina...