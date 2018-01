Detenido un equipo de televisión al intentar meter una bomba falsa en un aeropuerto

Los nueve miembros de un equipo de televisión de Estados Unidos han sido detenidos el pasado jueves en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, al intentar pasar por el control con una bomba falsa. El objetivo de los integrantes del programa, según ha publicado el Daily News, era grabar las reacciones de los pasajeros y agentes de seguridad al encontrar un objeto de esas características en una terminal aérea.

El equipo fue registrado por los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TAS) cuando intentaban acceder al aeropuerto. Fue entonces cuando hallaron el objeto sospechoso en el interior de uno de los equipajes de mano.

Several arrested by police on Thursday after @TSA detected a suspicious item in a carry-on bag at a Newark Airport checkpoint. They

attempted to intentionally carry an item in a carry-on bag

that had all of the makings of an IED and film it for a TV show. TSA caught them. pic.twitter.com/DCMa0ucAcl