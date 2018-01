"Vengo a demostrar que los gitanos no solo hacemos flamenco", así se presentó este viernes el concursante Big Borja ante el jurado del programa Got Talent. El concursante se había propuesto derribar con su actuación algunos estereotipos sobre su etnia y algunos más. "También quiero demostrar que el rap no solo es violencia y machismo, sino que es poesía encima de un ritmo", aseguró el rapero antes de comenzar la actuación.

Con esta pequeña intervención, el concursante ya había conseguido ganarse a la mayoría del público y del jurado. A casi todos, menos a uno. Jorge Javier Vázquez no es muy amigo de los raperos y así se lo hizo saber al concursante enseguida. Cuando Big Borja explicó que iba a hacer una modalidad diferente de rap el presentador de Sálvame respondió: "Mira, voy a hacer una cosa, yo ya te voy a dar un no", le adelantó Jorge Javier.

Esto consiguió que incluso Risto Mejide, el más duro de los cuatro miembros del jurado, le reprochase al presentador sus prejuicios y le afease su decisión. "Antes de escuchar al pobre chaval, ya le vas a dar un no", le espetó Mejide.

A pesar de esta tensión, los comentarios negativos no amilanaron al concursante, que enseguida retó a los miembros del jurado a que le propusieran palabras con las que el rapero improvisaría sus rimas. El concursante comenzó a rapear y así fue como se terminó de ganarse a todos los presentes. El público le animaba, vitoreaba y aplaudía con cada rima. El concursante se vino entonces arriba y le devolvió la pulla a Jorge Javier Vázquez con estas palabras: "Me has juzgado antes de que yo empiece a rapear, eso define un poquito tu bella personalidad".

#GotTalent2 madre que hachazo a Jorge ¡¡¡¡MUY FAN!!! 'Me has juzgado antes de que yo empiece a rapear, eso define un poquito tu bella personalidad' — Protego ϟ (@Larita_BRL) 19 de enero de 2018

Al presentador no le gustó demasiado la alusión, que puso esta cara al escucharla:

Para Risto Mejide también hubo una pequeña gracia al final de la actuación, cuando el rapero aseguró que era más guapo en la tele que en persona. Con gracia, el concursante rectificó aludiendo a los fallos del directo y consiguió sacar una carcajada al propio Mejide.

Finalmente, el concursante obtuvo tres "síes" del jurado, menos el de Jorge Javier Vázquez que le dijo "no". Aunque el presentador intentó disimular, se le veía molesto con el concursante. Aquí podéis ver la actuación completa.