La comentada respuesta de Cepeda, de 'OT 2017', a esta encuesta de 'Sálvame'

El éxito de 'Operación Triunfo 2017', un reality sin estridencias y con concursantes que destilan buen rollo y ganas de aprender, contrasta con muchos de los programas que últimamente ha emitido Telecinco, cadena que ha visto cómo la última edición de Gran Hermano ha sido un absoluto fracaso de audiencia.

En la última semana, el programa estrella de la cadena de Mediaset, Sálvame, ha girado el foco hacia el concurso de TVE.

Si el otro día fue Kiko Hernández, colaborador del programa del corazón, quien dijo de Alfred que "canta peor que Chayo Mohedano"; este viernes el programa presentado por Jorge Javier Vázquez publicó en Twitter una encuesta sobre tres exconcursantes de OT 2017 que pasaron por programas de Telecinco.

"TÚ ELIGES: ¿A qué concursante quieres ver cuando comenzó en Telecinco? ¡De ti dependen!", decía la encuesta, cuyas únicas respuestas eran los nombres de tres exconcursantes: Raoul, Nerea y Cepeda.

Los seguidores de Sálvame votaron mayoritariamente (un 52%) por Cepeda, quien reaccionó a la pregunta con otra cuestión: "¿No tenéis programas propios?".

No tenéis programas propios?

Una contestación muy comentada en Twitter, donde logró más de 3.900 retuits, más de 11.000 'me gusta' y respuestas como estas:

Si tienen programas lo que pasa que solo os han mencionado! No creo que hayan hecho tampoco nada malo, solamente lo harían en el caso de que os criticaran y creo que tampoco lo han hecho

No soy yo defensora de esa panda pero no eches mucho la lengua a pacer, Cepediña...q igual te tienes q comer tus palabras..q Mediaset es muy grande...y puedes necesitarlos por alguna cosa. Yo me callaría