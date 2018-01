Alejandro Sanz sorprende a sus seguidores en Instagram con un enigmático mensaje

Alejandro Sanz ha publicado este domingo una fotografía en Instagram de cuando era joven.

Junto a la imagen, el popular cantante ha escrito un breve pero enigmático texto: "No me jodan. Yo no lo haría".

Algo que muchos de sus seguidores no han terminado de entender.

¿El qué no harías? vicluga

Yo a ti??? NUNCAAAA!!! palomolimaru

Oh mi amor que ha pasado? celiaescobar11

..uyyy!! Cara de molestito...igual...lindo ja ja😉 rosariocaceres76

Y solo se me ocurre amarte, ¿Cómo va a ser eso? mirytell

No entiendo???🙄🙄🙄, lo que siiii es que estas guapísimo!!!! adriana.barrosof

Alejandro? isa_stitch