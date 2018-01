El hilo de Twitter que encantará a todos extremeños

Dice el refrán: "Quien no diga jacho, jigo ni jiguera, no es de mi tierra", así defenderá cualquier extremeño el uso que se hace de la lengua en su comunidad.

Y es que la riqueza del castellano ofrece la posibilidad de que cada región cuente con sus propias palabra, expresiones y significados. Además, como Extremadura cuenta con su propio dialecto, el castúo, el repertorio de palabras es tan amplia como el número de hablantes que tiene la región.

El usuario @Pedro_Torrijos, ha creado un hilo en Twitter que recoge algunas de estas palabras utilizadas sobre todo en la provincia de Cáceres porque, según él, "Extremadura mola un huevo y sigue siendo muy desconocida".

Muchas de estas expresiones no son exclusivas de la comunidad extremeña y se pueden escuchar en otras regiones. Incluso puede pasar que en algunos sitios, las mismas palabras tengan significados distintos.

Aquí están las expresiones, ¡a ver cuántas conoces!

1. ATROCHAR. Cruzar por un atajo, atajar. Se usa normalmente para llegar de un camino a otro campo a través. "-Cómo ha llegado tan pronto? -Es que he venido atrochando"

3. ENREOS. Viene a ser la versión inútil de los avíos. Es decir, cuando hay muchos objetos que estorban o molestan y, por tanto, hay que guardar y/o ordenar y/o tirar. "Quita to los enreos que hay que poner la mesa".

4. ENREA. Un liante. Persona que siempre se mete (y mete a los demás) en embrollos, normalmente no demasiado graves. El que siempre quiere tomar la última cuando los demás se quieren ir a casa. "No te vayas con Publio, que es un enrea".

5. ALGOTRO. Contracción de "algún" y "otro". "Me llevo estos pantalones al probador, pero voy a coger algotros por si acaso".

8. ENTRILLARSE. Pillarse o atraparse una parte del cuerpo con algún objeto. "-Pero que te ha pasao? -Me he entrillao el dedo con la puerta".

9. RINGURRANGO. Del castellano "ringorrango", se emplea para adornos superfluos o extravagantes. "Has visto a ese?, se ha comprado un coche lleno de ringurrangos" 2ª acepción: trazo de escritura (o surco de labranza) torcido o mal hecho. "Pero que ringurrango has escrito ahí".

10. SENTIDO. Entumecido, irritado, enrojecido. Cuando alguna parte del cuerpo está un poco dolorida por alguna actividad o rozadura anterior. "Ayer estuve cavando y tengo los hombros sentidos". (Esta me gusta especialmente por la sensibilidad de la acepción)

11. CAER. Tirar (involuntariamente). "Ten cuidado, no caigas el jarrón".

12. POSTILLA. Costra de una herida. "No te rasques la postilla, que aún no se ha curao". También se usa en el modismo "espostillao" para cuando la laca de uñas está cayéndose o mal aplicada. "Tengo las uñas espostillás".

14. ESBARATAO. Del castellano "desbaratado", pero usado para casi cualquier objeto y/o parte del cuerpo, como sinónimo de roto o estropeado. "Tengo to los dientes esbarataos". "Voy a llevar el coche al taller porque esta mañana se me ha esbaratao".

15. TUPÍO. Lleno, saciado, ahíto. Que no puedes tomar ni un bocado más.



"No me pongas más migas, abuela, que estoy tupía".