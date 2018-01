La sinceridad del portero del Lugo tras marcar uno de los goles del año

Juan Carlos, portero del Lugo, fue el gran protagonista de la jornada en Segunda División tras anotar uno de los goles de la temporada.

Sí, han leído bien, el portero marcó un auténtico golazo ante el Sporting de Gijón, que sirvió para certificar la victoria de su equipo por 3-1.

Aquí tienen la maravilla de tanto:

Un gol que el propio Juan Carlos explicó con absoluta sinceridad en los micrófonos de Gol TV, donde dejó claro que en absoluto fue su intención chutar a portería: "Me ha venido el balón, he querido mandarla larga, meter el balón en el área, no he ido a chutar a portería, he ido a intentar meter el balón ahí. Si te dijera que he ido a chutar, te engaño".