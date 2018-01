Verónica Echegui cuenta cómo se enfrentó a un episodio de acoso

La actriz Verónica Echegui ha contado en una entrevista en La Voz de Galicia el episodio de acoso que sufrió en una ocasión y cómo se enfrentó en aquel momento a la situación. La actriz que se dio a conocer por su magistral interpretación hace 12 años de La Juani, una chica de pueblo que llega a la capital buscando hacer realidad su sueño de ser actriz, interpreta ahora a Carol en Apaches, la nueva serie de Antena 3.

"Cuando estaba en mi tercera peli, un productor en un bar me tocó el culo delante de todos", explica Echegui en la entrevista. "Yo le grité y le puse a caldo. Le dije: 'Eres un cerdo'. Él se puso colorado y no volvió a decirme nada. Se le quitaron las ganas de todo, incluso hasta de mirarme a los ojos durante el resto del rodaje", cuenta la actriz.

Echegui defiende el feminismo desde hace años y en la entrevista explica sus razones. "Aún queda mucho por hacer", señala la actriz de 34 años. "Me pregunto cuántas mujeres han sido asesinadas a lo largo de la historia, y apenas se ha hablado de eso, no ha tratado de cuantificar", se pregunta.

"¿Cuántas mujeres son violadas cada día en el mundo? Lo más repugnante y terrorífico es que a día de hoy se siguen practicando la ablación, la tortura, la lapidación; se siguen imponiendo penas de muerte y ejecutando a mujeres", continúa Echegui.

"Si miras el mundo en su conjunto, somos una minoría las mujeres que estamos conquistando una cierta libertad. Me atrevo a decir que en la mayor parte de países del mundo, las circunstancias de las mujeres son infrahumanas. He trabajado en Nepal, y en Nepal no penan ni castigan la violación... por lo menos cuando yo fui", señala la actriz.

Echegui asegura que ella no ha tenido que pagar ningún precio por su forma de ser, pero reconoce que tiene que soportar la exposición que conlleva su profesión. Según ella, van de la mano. "Tienes que escuchar todo tipo de comentarios y aprender a gestionarlos. Lo importante es el trato que nosotras nos damos a nosotras mismas, el autoconcepto. Hay que darle menos chance a la visión exterior", asegura la actriz. "Vales lo que vales por lo que eres, no por cómo te ven los demás", concluye Echegui.