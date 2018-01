Alejandro Sanz se marcha de Twitter con un críptico mensaje

Alejandro Sanz se ha despedido este lunes de sus casi 19 millones de seguidores en Twitter. El cantante, que comenzó su andadura en esta red social en mayo de 2009 y que desde entonces ha publicado más de 28.000 tuits, ha escrito un mensaje que ha entristecido a sus fans.

"Creo que voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo.. o para siempre... no sé", aseguraba en el tuit, que en menos de diez minutos había sido marcado 200 veces como favorito y había recibido más de un centenar de respuestas.

Sanz explicó su motivo de manera un tanto poética. "No me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mí lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos y creo que no lo consigo en el canto del colibrí", añadió en referencia al pájaro azul del logotipo de Twitter.

Creo que voy a estar un poco ausente en twitter por un tiempo.. o para siempre... no sé... no me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mi. A mi lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos Y creo que no lo consigo en el canto del colibri. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 22 de enero de 2018

El cantante sí se mantiene activo en su perfil de Instagram, donde pocos minutos antes de su despedida de Twitter publicó una foto de él mismo con el mensaje: "Listo para el siguiente disco". Son llamativos cuatro de los hashtag que utiliza: #libre#ladronasfuera#gentetóxicafuera#losas.

Este domingo ya preocupó a muchos con otra enigmática publicación. Se trataba de otra fotografía suya con el texto: "No me jodan. Yo no lo haría".