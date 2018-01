Una emocionada Nicole Kidman subió este domingo al escenario de los premios SAG, del Sindicato de Actores, para recoger su galardón a la Mejor actriz en miniserie por su trabajo en Big Little Lies. La actriz tuvo que sobreponerse a las lágrimas para poder hablar y su discurso fue de los más laureados de la noche.

La intérprete, de 50 años, se acordó durante sus agradecimientos de todas aquellas actrices mayores de 40 y reflexionó sobre lo que durante mucho tiempo ha supuesto cumplir años en Hollywood para una mujer. "El premio significa mucho para mí. Llevo trabajando en eso desde los 14 años [...] Estoy increíblemente nerviosa porque la realidad está colisionando con la fantasía ahora mismo", comenzó.

"Anoche estuve trabajando hasta la una de la madrugada, lo cual es una fantástica bendición, pero también estoy con gripe e interpreto a un personaje un tanto loco ahora mismo, así que he tenido problemas para quitármelo de encima, pero aquí estoy e increíblemente agradecida", prosiguió.

Kidman quiso compartir la distinción con el resto de nominadas: "Recibir este premio en esta fase de mi vida es extraordinario y en un momento en la industria, con las cosas que están pasando, y con un papel como éste. Me gustaría mencionar a otras actrices que optaban a esta categoría, Reese Witherspoon y Laura Dern, mis amigas antes que nada. Mis más que talentosas compañeras, comparto esto con vosotras. También me gustaría decirles a Susan Sarandon y Jessica Lange que os venero, os sigo y he aprendido de vosotras".

Me gustaría dar las gracias a todas por vuestras estelares actuaciones a lo largo de vuestras carreras"

"Y hay otras: Meryl Streep, Jane Fonda, Judy Davis, Isabelle Huppert, Shirley MacClaine, Judy Dench... la lista es tan larga y me gustaría decir tantos nombres... Me gustaría dar las gracias a todas por vuestras estelares actuaciones a lo largo de vuestras carreras y qué maravilloso es que las carreras puedan hoy continuar más allá de los 40 años", señaló.

Con esta reflexión, Kidman despertó los aplausos del público. "Hace 20 años estábamos bastante acabadas al llegar este momento de nuestras vidas y ya no es el caso. Hemos demostrado, estas actrices y muchas más, que somos potentes, poderosas y viables. Le pido a la industria que nos siga dando apoyo porque al fin se están contando nuestras historias [...] Hemos demostrado que se puede hacer, pero sólo con el apoyo de la industria y ese dinero y pasión", exhortó.