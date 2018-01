El parecido razonable en 'First Dates' que más se está compartiendo

First Dates se ha consagrado como uno de los programas de televisión más comentados en redes sociales. Los curiosos participantes del espacio televisivo de Carlos Sobera en Cuatro suelen dar mucho juego en Twitter.

El último de los comensales que ha saltado a la efímera fama de las redes sociales ha sido Fran, cuyo parecido razonable con Carlos II ha sido muy comentado en redes.

"Me estoy partiendo la polla el de First Dates se parece a Carlos II", escribe un usuario de Twitter, cuyo tuit con la broma tiene en pocas horas más de 3.500 retuits y más de 6.000 Me gusta.

Me estoy partiendo la polla el de First Dates se parece a Carlos II pic.twitter.com/pUnlp2DOMq — Karonte 幸せ ⛩️ (@tusputxsmuertxs) 18 de enero de 2018

Pero este usuario no ha sido el único en percatarse del parecido Real.

Hay Un chavalito en el First Dates que es enteramente Carlos II con tupé. — Pepe (@JLoboPr) 18 de enero de 2018

Nos hemos quedado tal que así: