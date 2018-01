El Senado de EEUU vota este lunes para evitar el "cierre de gobierno"

El líder de la mayoría republicana en el Senado de EEUU, Mitch McConnell, ha anunciado que la Cámara Alta votará este lunes al mediodía un proyecto de ley para intentar reabrir la Administración Trump, cerrada parcialmente durante el fin de semana tras no aprobarse el viernes el presupuesto federal.

Los senadores someterán a votación un proyecto que permitirá mantener abierta la Administración federal estadounidense hasta el próximo 8 de febrero, ha precisado McConnell.

MÁS TIEMPO PARA NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

La propuesta daría más tiempo a republicanos y demócratas para negociar unos presupuestos definitivos para el año fiscal 2018, si bien no está claro que estén garantizados los 60 votos necesarios para aprobar esa iniciativa.

"Aún tenemos que alcanzar un acuerdo sobre el camino a seguir que sea aceptable para ambas partes", ha advertido el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras escuchar el anuncio de McConnell.

Ante el pleno de la Cámara Alta, McConnell ha intentado convencer a la oposición demócrata para que apoye el proyecto, al prometer que impulsará el debate sobre legislación para dar una solución a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers, que llegaron al país de niños, si antes del 8 de febrero no se logra ningún acuerdo.

OBAMA PROTEGIÓ A LOS DREAMERS

El programa con el que el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, protegió a esos jóvenes de la deportación (DACA) expira este 5 de marzo, tras ser cancelado el pasado septiembre por el actual mandatario, Donald Trump.

De hecho, los demócratas impidieron el pasado viernes la aprobación de los fondos para financiar la Administración porque vincularon su apoyo a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 dreamers que viven en EEUU.

"Si estos asuntos no se resolvieran antes de que venza el proyecto de financiación el 8 de febrero de 2018, asumiendo que el Gobierno permanezca abierto, sería mi intención proceder a la legislación que aborde DACA, la seguridad fronteriza y cuestiones relacionados", ha asegurado McConnell.

El anuncio del líder republicano del Senado ha sido el colofón de una jornada de frenéticas negociaciones en el Congreso para hallar una salida a la crisis, mientras Trump presionaba a los legisladores para forzar la reapertura de la Administración.

"Genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad en la frontera. Los demócratas sólo quieren que inmigrantes ilegales entren en masa en nuestra nación sin control", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.'s!