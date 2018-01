La aplaudida carta de Évole a Jordi Cuixart: "Con gente como tú en la cárcel la ruptura será mucho más fácil" 

El periodista Jordi Évole ha publicado una carta —en El Periódico— dedicada al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión desde el pasado octubre por promover las concentraciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

"Yo no es que te conozca mucho, pero qué poco te conocen los que durante estos tres meses de prisión te han calificado de persona violenta. Qué poco te conocen", afirma Évole, quien recuerda en la misiva "el desayuno en una cafetería de la Diagonal, quince días antes del 1 de octubre".

"Discrepamos de cómo se estaban haciendo las cosas en Catalunya y en el resto de España. Pero era una discrepancia cómplice, donde no nos costaba a ninguno de los dos reconocer los errores que creíamos que se estaban cometiendo tanto en un lado como en el otro", rememora el periodista, antes de asegurar que "ni se nos pasó por la cabeza que al cabo de una semana se producirían los hechos de la Conselleria de Economia que hoy te han llevado, desde mi punto de vista injustamente, a la prisión preventiva".

No hace falta ser indepe para escribirle una carta a J.Cuixart. Así entiendo yo este país. A pesar de los pesares.https://t.co/vUgIJ860uG — Jordi Évole (@jordievole) 21 de enero de 2018

Así mismo, Évole recuerda cómo el día del desayuno "recordamos los premios Òmnium Cultural del 2013. Y de cómo me enteré de que me lo habían concedido": "Yo sorprendido ante la noticia, le dije que si estaba segura, que yo no era de la cuerda de Òmnium. Y ella añadió que ya lo sabía, pero que precisamente por eso lo hacían, porque 'querían seducirme'", rememora.

"Cinco años después, algunos pueden decir que se ha votado, pero nadie ha reconocido los resultados excepto los organizadores. Y no sé si hemos llegado a una situación de ruptura, pero está claro que bandos hay", reflexiona Évole, antes de sentenciar: "Lo que tengo muy claro es que lo que no podemos abandonar ahora es la seducción. Sin seducción la ruptura se consumará. Y con gente como tú en la cárcel eso será mucho más fácil".