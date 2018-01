La indignada pregunta de Leticia Dolera a quienes le acusan de "intolerante" con "esto del feminismo"

La actriz Leticia Dolera ha lanzado una indignada reflexión en Twitter sobre aquellos que que le dicen que con "esto del feminismo" se está volviendo una "intolerante": "¿Cuál es la cantidad de machismo que se supone que debo tolerar en la vida para no serlo?", se pregunta la intérprete y directora de cine.

Que si con esto del feminismo me estoy volviendo un poquito intolerante me dicen... Y yo me pregunto ¿cuál es la cantidad de machismo que se supone que debo tolerar en la vida para no serlo? ¿Hay un nivel de injusticia tolerable? ¡Ey! Hasta aquí, ¡no luches más!