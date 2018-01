Las alternativas de Tamara Falcó para evitar que España se rompa: Albert Rivera y Pablo Casado

Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón, se ha referido —en la revista Marie Claire— al conflicto catalán, afirmando que "España es una y no puede ser fracturada". No obstante, reconoce que "hace falta savia nueva, líderes que motiven. Hay formas de hacer política que están anticuadas y que no llegan a la gente".

En este sentido, Falcó ha aludido como alternativa a Albert Rivera y Pablo Casado, sus políticos favoritos, y dice que no se iría a cenar con Pablo Iglesias: "Rezo por él y por todos los de Podemos".

Esta no es la primera vez que Falcó, a quien la religión ha dado un nuevo sentido a su existencia, se acuerda de Pablo Iglesias. De hecho, en marzo de 2017 ya inició una particular batalla contra el líder de Podemos después de que éste propusiese eliminar la Misa de La 2.

"Para que Pablo Iglesias no nos quite la Misa de TVE2 los domingos enciende la tele y sintoniza el canal ahora!", escribió redes sociales:

