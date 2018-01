Fue toda una declaración de intenciones. Cuando los organizadores de los Premios Feroz (Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) anunciaron el viernes que todos los premios estarían presentados por mujeres lo hicieron como guiño a la lucha feminista. Sin embargo el presentador de la gala seguía siendo Julián López, y eso no pasó desapercibido para las mujeres que subieron al escenario.

Aunque el chanante quiso sumarse a la causa fueron las mujeres quienes alzaron la voz. En esta velada marcada por la reivindicaciones feministas se produjo una rareza: Carla Simón, una mujer, se alzó con el premio a Mejor Dirección, por Verano 1993, la película más galardonada de la noche. Leticia Dolera, encargada de otorgarle el premio, recordaba a todos los asistentes que solo el 7% de las películas habían sido dirigidas por mujeres.

Una por una, la mayoría de las que salieron a otorgar los galardones aprovecharon para reivindicar igualdad en la industria del cine. Desde más papeles para mujeres maduras hasta incontables recaditos por elegir a un hombre como presentador. A esta crítica también se sumó Berto Romero, que haciendo gala de su sentido del humor dejó caer lo extraño que era que apareciera por el escenario de los Feroz "teniendo testículos".

Estas fueron las frases más combativas de una gala en la que las mujeres reclamaron su sitio.

Úrsula Corberó

"Bienvenidos a la gala en la que todas las entregadoras son mujeres. Aunque las primeras mujeres han salido a los 15 minutos".

Adelfa Calvo, Mejor Actriz de Reparto por El Autor

"Quiero dedicarle este premio a todas las mujeres que han cumplido 50 años y que quieren soñar. Y sobre todo a vosotras: las actrices. Que no se nos juzgue por los años, ni por el paso del tiempo, ni por el físico. Que se nos juzgue por la igualdad".

Marian Álvarez

"Ni siquiera se han dignado a pagar a una mujer para que se presente la gala. Y no me parece nada bien. Hubiese sido muy bonito. Y más barato".

"Cuando una llega a los 40 no te llama nadie. Cuando una actriz está flácida y tiene el culo horroroso, no te llama nadie".

"Las 11 películas finalistas están escritas por hombres y por mujeres. Concretamente 10 hombres y una mujer. Siempre nos queda la televisión. Las series nominadas están escritas por hombres. Todos igual de hombres".

Emma Suárez, Mejor Actriz de Reparto por La Zona

"A mí me gustaría que esta noche, en la que todos los presentadores son mujeres, que todos los que recogen los premios también lo sean".

Silvia Abril

"Yo presenté los premios Feroz el año que lo presentaron mujeres y no como este año que lo presenta un hombre y los premios los damos las mujeres como en la Vuelta Ciclista de España. Lo mismo".

Leticia Dolera

"Dentro de 10 años o 20 cuando ya no tenga estas cara de niña vamos a ver qué pasa conmigo y con mi carrera, a lo mejor tengo que empezar a dirigirme a mí misma y escribirme papeles a mí misma... Bueno, lo que estoy haciendo ya".

"Dirigir es más difícil que ser una actriz de más 35 y feministas. Ser directora es más difícil y eso no es una opinión de feminazi. Son los datos".

Verónica Forqué, Premio Feroz de Honor 2018

"Todavía no he hecho películas dirigidas por mujeres. Pero me gustaría hacer una antes de morirme".

Carla Simón, Mejor Dirección por Verano 1993

"Mujeres, empezad a escribir, a dirigir, a producir... allá vamos"

Natalie Poza, Mejor Actriz por No sé decir adiós

"Los personajes femeninos no están agotados, lo que están agotados son los discursos. Gracias por un personaje femenino imperfecto, lleno de contradicciones, con heridas sin cicatrizar".

Aura Garrido e Inma Cuesta

"Todos los nominados a Mejor Actor (en cine) son hombres mayores de 40 años y al otro no lo conoce nadie".

"Por eso L'Oreal no patrocina esta categoría".

Belén Rueda

"Lo ideal es que no se hicieran actos especiales. Eso significaría que las mujeres tendrían las mismas oportunidades que los hombres".

Pedro Vallín, Presidente de la AICE

"Ojalá el año que viene esta copa la levante una mujer celebrando que hay muchas más cuentistas entre nosotros. ¡Brindo por ello!"