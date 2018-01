TENDENCIAS

Alfred y Amaia, nuevo dúo y nuevo beso

Tras su laureado 'City of Stars', Alfred y Amaia volvieron a cantar a dúo en la gala 12 de 'Operación Triunfo' este lunes. Interpretaron 'Todo mi amor eres tú' ('I can't stop loving you'), de Michael Jackson y la química entre ellos fue innegable. Para rematar la actuación, se dieron un rápido beso... que repitieron tras los aplausos del público.