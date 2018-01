Antonio Carmona: "Cuando estaba en coma vi a mi padre y a Ángel Nieto y me dije 'hostia, qué chungo está esto'"

Antonio Carmona ha acudido este martes a El Hormiguero y ha contado cómo vivió la experiencia que le tuvo cerca de la muerte. El cantante pasó varios días en coma inducido por una bacteria y ha empezado su relato lanzándole a Pablo Motos una pulla cariñosa: "Hay que ver lo que tengo que hacer para venir a este programa".

Carmona ha desmentido que su enfermedad se debiese a unos implantes dentales. "No fue eso. Yo creo que tenía algo encapsulado desde hacía tiempo y que salió en ese momento, por una serie de cosas. Estaba medicándome, hice un tratamiento homeopático... Estaba de Dios y ya está".

Hace poco más de 3 meses, @ACarmonaOficial estuvo en coma y a punto de morir, algo MUY muy serio que ahora es casi una anécdota pero que, lógicamente, te cambia la forma de ver la vida #CarmonaEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 23 de enero de 2018

El cantante ha relatado que fue intervenido dos veces porque los médicos no lograron controlar la infección en una primera intervención: "Después de la segunda intervención decidieron inducirme el coma. Yo no me enteré, pero si ellos lo decidieron hay que respetar esa decisión".

Carmona ha vuelto a recurrir al humor a la hora de relatar los momentos más duros de aquel trance: "Yo vi a mi padre y vi a Ángel Nieto. De verdad, los vi. Y cuando los vi a los dos juntos, me dije, hostia, qué chungo está esto".

El exmiembro de Ketama ha agradecido los cuidados de su familia y de los médicos durante ese tiempo y ha enviado un mensaje de aliento a todos aquellos que ahora estén atravesando una situación similar a la que le tocó vivir a él: "Les envío un abrazo muy fuerte, porque la verdad es que es muy muy duro".