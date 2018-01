En el cine todo es mentira: Así son los efectos visuales en tiempo real

El croma es una de las herramientas más utilizadas en los efectos visuales. Esta tela verde sobre la que los actores hacen su interpretación se sustituye más tarde por el fondo deseado para crear el fotograma final. Tradicionalmente ha sido un proceso costoso, no solo técnicamente sino por el tiempo que tarda en procesarse la imagen. Nada que ver con el vídeo compartido hoy por On Set Facilities, una empresa dedicada a este tipo de tecnologías con sedes en Londres, Madrid y Sídney.

En él se muestra a un actor andando sobre un croma verde, hasta aquí todo normal. Pero en un monitor se muestra la composición final en tiempo real, mientras el actor y la cámara se mueven. Para conseguirlo, el equipo ha utilizado herramientas que se emplean en el desarrollo de videojuegos, mucho más rápidas que las utilizadas habitualmente en la industria del cine, ya que los videojuegos necesitan generar los entornos en tiempo real, a la vez que el jugador se mueve por el escenario.

Se crea, por tanto, un entorno virtual en tres dimensiones en el que están registradas la posición y orientación de la cámara (probablemente con un sensor similar a los utilizados en la realidad virtual). El ordenador sabe entonces qué parte del escenario virtual tiene que mostrar en pantalla. El ingrediente final es superponer a esta imagen la del actor. Para ello, primero tiene que limpiar las zonas de pantalla verde, prestando especial atención a zonas como el pelo o los dedos.

Todo este proceso debe realizarse, como mínimo, 24 veces en un segundo para componer la imagen final. Pese a todo, no se trata de una imagen que se pueda utilizar en una película (el actor no puede interactuar con los objetos virtuales y su sombra no siempre coincide con la del entorno). Este tipo de tecnologías se utilizan durante las fases tempranas de producción de una película, en un entorno conocido como previz (previsualización).

La pregunta que muchos se hacen tras ver el vídeo es: ¿Y si el actor hubiera atravesado una pared virtual? Por el momento no hay respuesta.