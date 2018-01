La aplaudida respuesta de Javier Calvo a este comentario tras su discurso en los Feroz

Javier Calvo protagonizó durante la entrega de los premios Feroz uno de los momentos más emotivos de la ceremonia con su discurso tras recoger el galardón a mejor comedia musical por La Llamada, cinta que dirige junto a Javier Ambrossi.

"Si alguna niña o niño siente que no lo van a querer, que sepan que les van a querer. Vas a encontrar su sitio, tu familia te va a querer y vas a cumplir tu sueño", dijo el actor que durante su intervención reivindicó su homosexualidad.

Tras este discurso ha recibido un mensaje en Twitter en el que le instaba a no alardear de su condición sexual: "Eso de ir diciendo: 'Hola soy Javi y soy gay', sobra. Hola, eres Javi y eres como todos te guste quien te guste. Si no quieres marcar la diferencia no hagas énfasis en ello, vívelo y punto".

A lo que Calvo respondió: "No, amor. A veces hay que decirlo. Bien alto y bien fuerte para que otros puedan hacer lo mismo".

No, amor. A veces hay que decirlo. Bien alto y bien fuerte para que otros puedan hacer lo mismo. ❤️ https://t.co/g9FAHQqjSg — Javier Calvo (@javviercalvo) 23 de enero de 2018