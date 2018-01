Nina, directora de la Academia de Operación Triunfo durante las tres primeras ediciones y la de 2011, dejó muy claro este lunes su descontento por la expulsión de Agoney.

El canario y Ana Guerra se disputaban una plaza en la final del 5 de febrero, él con Where have you been, de Rihanna, y ella con Havana, de Camila Cabello. Guerra convenció y se quedó, con lo que Agoney perdió toda oportunidad de ganar el concurso —aunque aún puede conseguir un billete para Eurovisión en la gala del 29 de enero—.

"Paradójicamente, en un concurso de voces, la más completa ha quedado fuera de las cinco finalistas", aseguró Nina en su cuenta de Twitter. "Hablo estrictamente del instrumento. Un intérprete es mucho más que su voz y, sobre eso, el único árbitro que pita las faltas es el público", añadió.

Paradójicamente, en un concurso de voces, la más completa ha quedado fuera de las cinco finalistas. Hablo estrictamente del instrumento. Un intérprete es mucho más que su voz y, sobre eso, el único árbitro que pita las faltas es el público. @OT_Oficial#otgala12 — NINA (@Nina_Artist) 23 de enero de 2018

En siete horas, su mensaje ha sido marcado 1.600 veces como favorito y ha despertado un debate en los comentarios. De hecho, Nina respondió a algunos para aclarar su postura.

Para triunfar, a veces, no hace falta ni voz. — NINA (@Nina_Artist) 23 de enero de 2018

Claro que no es un concurso 'estrictamente' de voces pero sin duda es la voz el instrumento que lo vehicula TODO. — NINA (@Nina_Artist) 23 de enero de 2018

¿Y quién habla de ser mejor artista? He utilizado la palabra instrumento. Hablo puramente desde un punto de vista técnico. Lo de "quién crea magia encima de un escenario" solo el público lo decide. Sweet dreams to everybody... — NINA (@Nina_Artist) 23 de enero de 2018 Esta edición es muy complicada. Tod@s son buenisim@s. Han salido de la academia voces que deberían estar en la final. Síntoma de la cantidad de jóvenes talentosos y bien formados musicalmente. En realidad es un orgullo. Míralo así! — NINA (@Nina_Artist) 23 de enero de 2018

Su apoyo a Agoney era patente pero Nina también mostró su respaldo a Ana Guerra. Antes de la gala escribió: "Qué difícil elección. Y digo yo ¿No pueden quedarse los dos?". En otro mensaje compartió una fotografía suya junto a la concursante junto al mensaje. "¡Mucha mierda, Anita!".