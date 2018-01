¿Por qué Morgan Freeman lleva un solo guante?

El look de Morgan Freeman durante la ceremonia de los Premios SAG de este 21 de enero no pasó desapercibido. El estadounidense lució en la alfombra roja de los galardones una gorra estilo béisbol negra y unas gafas de aviador. Aunque el detalle del que muchos no se percataron fue el guante color beige que llevaba el actor en su mano izquierda, un complemento que lleva por motivos de salud desde 2008 debido a un accidente que sufrió en su coche en Mississipi (EEUU).

Morgan Freeman durante la alfombra roja de los premios de las SAG.

El incidente se debió a que su coche se salió de la carretera, dio varias vueltas de campana y acabó atrapado en una zanja. Freeman sufrió numerosas heridas y tuvo que ser trasladado en avión del lugar del accidente a un hospital cercano donde fue operado del nervio de su mano izquierda, que había quedado paralizada. Algo de lo que todavía sufre las consecuencias.

Una de ellas es la fibromialgia (dolor crónico de origen desconocido) que afecta a su hombro y a casi todo el brazo. Otra es la parálisis de su mano izquierda, que no puede mover desde el accidente. Por ello, tiene que llevar un guante de compresión, que sirve para estimular el riego sanguíneo.

El actor declaró aPeople en 2010 que sufría problemas en los nervios y que no había mejorado. "No puedo moverla y si no la mueves, se hincha", añadió. "¿Sabías que mueves la mano un millón de veces al día?".

En una entrevista publicada por Esquire en 2012, el actor también contó que la fibromialgia le provoca dolores por todo el brazo: "Ahí es cuándo empeora. Es agudísimo".

Freeman fue protagonista de los premios del Sindicato de Actores debido a un par de intervenciones cuando fue a recoger el premio a su trayectoria. Primero, llamó la atención de una persona en el público a la que mandó callar durante su discurso y después señaló que, a pesar del carácter feminista que está adoptando la industria, la estatuilla tenía género masculino.